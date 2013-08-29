Европарламент намерен официально осудить торговую войну России против Украины

В частности, речь идет о развязывании Россией торговой войны, целью которой является срыв евроинтеграции Украины, заявил Кшиштоф Лисек, депутат Европарламента от Польши, в эксклюзивном комментарии телеканалу БТБ по завершении дебатов по украинскому вопросу.

«Мы как Европарламент будем принимать меры. Через две недели в Страсбурге состоится пленарное заседание. Мы обсуждали на заседании комитета по вопросам международных отношений необходимость принятия соответствующей резолюции Европарламента. В ней необходимо отметить, что действия России против Украины являются неприемлемыми», — заявил Кшиштоф Лисек.

По теме: Политолог: Россия ускорила евроинтеграцию Украины

По его словам речь идет о развязывании Россией торговой войны, которая направлена на срыв евроинтеграции Украины. Евродепутат отметил, что на подготовку документа понадобится около недели, а принять его смогут через две недели на очередном пленарном заседании. В то же время Лисек отметил, что Россия является важным торговым партнером для многих стран ЕС, поэтому подписание соглашения об ассоциации с Киевом никак не направлено против интересов Москвы.

«Мы не можем согласиться с действиями Российской Федерации относительно украинских товаров и торговли с Украиной. Это противоречит правилам Всемирной торговой организации, противоречит нашим соглашениям с Российской Федерацией. Безусловно, Европейский Союз рассматривает Россию как важную страну, как важного торгового партнера для многих стран ЕС. И честно говоря, мы не можем согласиться с такой ситуацией, когда Российская Федерация пытается приостановить переговоры ЕС о евроинтеграции со странами Восточного партнерства. Естественно, случай с Украиной слишком очевидный и экстремальный. Но мы также видим, что Россия предпринимает схожие действия против Молдовы, Армении, Грузии, пытается подорвать Восточное партнерство», — заявил европарламентарий.

Напомним, подписание Соглашения об ассоциации Украина-ЕС ожидается во время саммита, который пройдет в Вильнюсе в ноябре текущего года.