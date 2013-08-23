Яценюк поблагодарил посла США за поддержку

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина», об этом председатель политсовета ВО «Батькивщина», председатель фракции «Батькивщина» Яценюк сказал во время встречи с послом Соединенных Штатов Америки в Украине Джеффри Пайеттом.

Пайетт подчеркнул важность европейского выбора Украины. Он отметил, что Украина исторически, культурно, цивилизационно и институционно является частью Европы. Посол также подчеркнул, что позитивное решение на саммите в Вильнюсе относительно Соглашения с Украиной – это не только вопрос, что произойдет в Украине до ноября, но и то, что будет потом.

Поблагодарив посла США за поддержку европейского выбора Украины, Яценюк отметил, что главная цель, которая стоит перед «Батькивщиной», - изменить не вывеску на офисе Президента Украины, а обеспечить позитивные изменения в стране, в жизни каждого ее гражданина.

Яценюк особо отметил важность обеспечения демократического и честного характера выборов Президента Украины 2015 года.