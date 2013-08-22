В Харьков прибыл Патриарх Иерусалимский Феофил III
21:12, 22 августа 2013Политика
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В Харьков для участия в торжествах по случаю Дня города прибыл Патриарх Иерусалимский Феофил III.
Патриарх примет участие в праздновании Дня города / Фото: pravoslavie.by
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.
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«Патриарх примет участие в праздновании Дня города, которое будет отмечаться завтра, 23 августа», - отметили в пресс-службе.
Как сообщал УНИАН, завтра, 23 августа, состоится рабочая поездка Президента Украины Виктора Януковича в Харьков, где запланированы торжественные мероприятия по случаю 70-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
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