Власенко объяснил логику ЕСПЧ по «газовому приговору» Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Харькове сказал журналистам защитник Тимошенко Сергей Власенко.

По мнению защитника, это должен сделать Верховный Суд Украины, учитывая решение Европейского суда по правам человека по делу Тимошенко.

«Логика решения Европейского суда по правам человека очень простая. Судья Киреев действовал вопреки закону, его действия Европейский суд назвал судейским произволом, а его решение принято в результате судейского произвола. Киреев не действовал на основании старого УПК, он действовал вопреки старому УПК, то есть - определенный период этого процесса судья Киреев был предвзятым судьей и действовал незаконно. Поэтому весь приговор вынесен предвзятым судьей, он должен быть отменен в целом, а не в части», - сказал Власенко.

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В то же время защитник выразил убеждение, что сопротивление повторному рассмотрению «газового приговора» Тимошенко будет делаться на всех уровнях судебной системы.

«Верховный Суд обязан отменить этот приговор, в соответствии с украинским законодательством. Поэтому я очень ожидаю решения Высшего специализированного суда, как же они нам откажут, чтобы не передавать дело в Верховный Суд. Если произойдет чудо и Высший специализированный суд признает, что их коллегия действовала незаконно и нужно передавать дело в Верховный Суд, я очень жду, как Верховный Суд нам откажет», - отметил Власенко с иронией.

Отвечая на вопрос журналистов, является ли присутствие Тимошенко в суде во время рассмотрения «газового приговора» обязательным, Власенко сказал: «В действительности это присутствие не является обязательным, но если будет ее заявление о том, что она желает принять участие, то тогда ее участие является обязательным».

Как сообщал УНИАН, 1 августа защита бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко подала в Верховный Суд Украины через Высший специализированный суд заявление с требованием пересмотреть «политически мотивированный» приговор по «газовому» делу.

Справка УНИАН. Тимошенко в октябре 2011 года была осуждена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая 2012 года из-за ухудшения здоровья Тимошенко находится на лечении в больнице «Укрзализницы» в Харькове.

30 апреля 2013 года Европейский суд по правам человека признал незаконным, политически мотивированным и произвольным арест Тимошенко 5 августа 2011 года в рамках судебного разбирательства так называемого "газового" дела.

Сразу после объявления решения Европейского суда страны Европейского Союза, США и международные организации призвали власти Украины немедленно его исполнить и освободить Тимошенко.

18 июля в пресс-службе Министерства юстиции заявили, что Украина выполнила решение ЕСПЧ по жалобе Тимошенко