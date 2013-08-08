КИУ: за освобождение Тимошенко Запад закроет глаза на остальное

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции председатель правления Комитета избирателей Украины Александр Черненко.

По его словам, “основной преградой для подписания соглашения является вопрос Тимошенко”.

“Если Тимошенко останется в тюрьме, а выборы не будут назначены, то это сделает шансы на подписание соглашения еще меньшими”, - подчеркнул он.

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В то же время руководитель КИУ отметил, что если Тимошенко будет освобождена, тогда Евросоюз готов будет “закрыть глаза на все вопросы, о которых шла речь, кроме Тимошенко”.

Он не исключил, что в переговорах о подписании соглашения с ЕС может затрагиваться вопрос необходимости назначения выборов в Киеве, но до сегодняшнего дня этого вопроса не было в перечне тех, что должны быть выполнены Украиной к саммиту «Восточного партнерства», который состоится в ноябре в Вильнюсе.