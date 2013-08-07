Председатель КИУ: непроведение выборов в проблемных округах устраивает всех

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Черненко заявил на пресс-конференции.

Говоря о возможности назначения выборов в проблемных округах, он выразил сомнение, что они состоятся в 2013 году. В то же время добавил, что на сегодняшний день возможен один из трех сценариев развития событий. По его словам, консенсусным сценарием будет проведение выборов в начале декабря с. г., то есть решение об этом парламент должен принять в начале сентября. По второму сценарию, парламентское большинство протянет свое решение, и выборы в проблемных округах состоятся 22 декабря. Черненко считает такой сценарий «проблемным», поскольку на выборах в это время может быть меньше наблюдателей и меньшая явка избирателей. По его словам, при третьем сценарии выборы в проблемных округах так и не будут назначены в 2013 году, и при этом власть будет обвинять оппозицию, что она блокирует рассмотрение этого вопроса, поскольку ряд оппозиционных политиков уже сегодня заявили, что они выступают против проведения выборов 22 декабря 2013 года.

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В то же время Черненко считает, что непроведение выборов в проблемных округах “устраивает всех”, потому что лучше “бороться за эти выборы, чем бороться на выборах, поскольку у них (речь идет об оппозиции — УНИАН) там непростая ситуация”. Он отметил, что власть не заинтересована в выборах в проблемных округах, поскольку там могут пройти в парламент представители оппозиции.

Также Черненко считает пока еще “фантастическим сценарием” неназначения Верховной Радой выборов Президента Украины в 2015 году по примеру неназначения выборов в Киеве.

По его словам, не исключено, что парламент Украины может так же не выполнить свою обязанность, как и в случае с неназначением выборов Киевского мэра и Киевского городского совета. В то же время он отметил, что в таком случае был бы в мире “резонанс высокий, поскольку это будет путь к диктатуре, это будет скандал”. Он выразил надежду, что к такому сценарию Украина не придет.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября 2012 года Центральная избирательная комиссия приняла постановление о невозможности установить достоверные результаты голосования на выборах народных депутатов Украины 28 октября в пяти одномандатных округах: № 94 (Обухов, Киевская область), №132 (Первомайск, Николаевская область), №194 (Черкассы), №197 (Канев, Черкасская область) и №223 (Киев).

8 февраля 2013 года Высший админсуд по иску бывшего народного депутата Юрия Кармазина счел невозможным установить результаты выборов в двух округах - №11 (Винницкая область) и №71 (Закарпатская область), несмотря на то, что ЦИК признала избранными в этих округах и зарегистрировала народными депутатами, соответственно, Александра Домбровского и Павла Балогу, после чего они принесли присягу.

ВАСУ отменил постановления ЦИК в части регистрации указанных народных депутатов и признал отсутствие у них статуса и полномочий народных депутатов.

11 июня Окружной административный суд Киева обязал председателя Верховной Рады Владимира Рыбака изъять удостоверения и карточки для голосования депутатов Домбровского и Балоги.

3 июля Рыбак поручил аннулировать карточки для голосования Домбровского и Балоги, прекратить начисление им соответствующих выплат, а также прекратить полномочия их помощников-консультантов.

Перед этим, 13 мая, правительство одобрило проект закона о проведении повторных выборов народных депутатов в 7 одномандатных округах: №№ 94, 132, 194, 197, 223, 11 и 71.

Оппозиция настаивает на проведении перевыборов только в 5 округах.