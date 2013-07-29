Участники журналистского пикета пытались штурмовать обладминистрацию

Как передает корреспондент УНИАН, представители ТВА, Черновицкой организации Независимого медиа профсоюза и других СМИ во время пикета под стенами ОГА требовали от руководства области прекратить давление на прессу и хотели пообщаться с председателем ОГА Михаилом Папиевым.

В течение часа к пикетчикам не вышел ни губернатор, ни любой другой представитель областной власти, и участники акции решили сами зайти к губернатору, прорвав кордон охраны. Охрана успела заблокировать дверь в фойе.

Участники акции продолжили скандирование «Папиев, выходи!» в помещении. Впоследствии к ним вышел первый заместитель председателя ОГА Георгий Галиц, который сообщил, что не будет общаться в «базарном режиме», и ушел.

Через некоторое время в обладминистрацию впустили двух представителей ТВА для переговоров с Галицем.

Переговоры не дали ожидаемого результата. Галиц сообщил, что власть имеет «политическую волю для возобновления вещания ТВА, но не имеет юридических инструментов». Работники телеканала ТВА надеются, что работу средства массовой информации удастся возобновить на протяжении дня. Пока вещание телеканала ведется в Интернете.

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Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель Черновицкой облгосадминистрации Папиев, исполнительная власть области не хочет никоим образом участвовать в конфликте вокруг телеканала.

«Это исключительно корпоративный конфликт. Пусть ТВА разберется со своей технической документацией и оборудованием. За неделю можно было протянуть оптоволоконную сеть к телетрансляционной башне. Этих проблем не было бы. Областная администрация не будет ни закрывать, ни открывать ни один частный телеканал», - прокомментировал Папиев.

Как сообщал УНИАН, черновицкий телеканал ТВА прекратил свое вещание 23 июля в результате повреждения ретрансляционного оборудования из-за короткого замыкания. При этом пострадало лишь оборудование ТВА, технический персонал которого в течение недели не допускают в релейную, расположенную в помещении облгостелерадиокомпании. Коллектив ТВА считает, что их телеканал пытаются уничтожить, и возлагают ответственность на областную власть.