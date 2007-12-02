Тимошенко: если наши партнеры по коалиции завалят мою кандидатуру...

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО против пакетного голосования при избрании председателя Верховной Рады и премьер-министра Украины.

Об этом она заявила в эфире телеканала «1+1» в воскресенье вечером.

«Я категорически против, и вся команда наша против, чтобы проходило пакетное голосование спикера с премьером, или какие-либо другие кадровые вопросы. И мы не будем этого предлагать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, если БЮТ и блок «Наша Украина – Народная самооборона» является единой демократической коалицией, то нужно строить отношения между этими политическими силами на доверии, а не на взаимных пакетных голосованиях. «Мы будем, как и ранее, честно выполнять свои обязательства», - заверила лидер БЮТ.

То же, по ее словам, БЮТ ожидает и от НУ-НС. «А если наши партнеры по коалиции завалят мою кандидатуру на должность премьер-министра, ну что же, значит, такое партнерство. Тогда наша политическая сила поймет, что нас просто в демократической коалиции не хотят», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она выразила сомнение, что НУ-НС не выполнит свои обязательства.