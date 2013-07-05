ГПУ готовится, чтобы получить из Венгрии экс-соратника Тимошенко

Об этом УНИАН сообщил и.о. начальника Управления связей с общественностью МВД Украины Сергей Бурлаков.

"Да, это официальное подтверждение правоохранителей Венгрии", - сказал он.

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По словам Бурлакова, теперь украинская сторона - Генеральная прокуратура, в первую очередь, - будет готовить необходимую документацию для экстрадиции Шепелева в Украину.

По информации Украинской правды экс-нардепу от БЮТ, а позже Партии регионов Александру Шепелеву присудили 40 суток экстрадиционного ареста в Венгрии.

Как сообщал УНИАН, 28 января в МВД заявили об объявлении в международный розыск бывшего народного депутата Шепелева по подозрению в присвоении имущества в особо крупных размерах и покушении на убийство.

В отношении Шепелева было открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191, а также ст. 15, ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

По информации ряда СМИ, Шепелев был объявлен в розыск по делу о покушении на жизнь экс-акционера "Родословная Банка" Сергея Дядечко.

Шепелев был избран в Верховную Раду VI созыва от БЮТ. 21 сентября 2010 года было объявлено об исключении из фракции БЮТ 28 депутатов, среди которых был и Шепелев. В октябре 2010 года Шепелев вошел во фракцию Партии регионов.

Также СМИ сообщали, что Шепелев является гражданином Канады.