Захарченко подтвердил задержание соратника Тимошенко в Будапеште
13:29, 05 июля 2013Общество
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Министр внутренних дел Виталий Захарченко подтвердил информацию о задержании в Венгрии экс-нардепа от БЮТ, а позже Партии регионов Александра Шепелева.
Когда его экстрадируют - это технический вопрос - Захарченко
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.
"Шепелев находился в розыске. По информации, которая поступила, сейчас он задержан на территории Венгрии", - сказал Захарченко.
Отвечая на вопрос о том, в чем обвиняется Шепелев, министр сказал: "Есть ряд преступлений, которые были основанием, чтобы объявить его в розыск".
Также он сообщил, что вопросами экстрадиции занимаются органы прокуратуры Украины и Венгрии.
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