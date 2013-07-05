Захарченко подтвердил задержание соратника Тимошенко в Будапеште

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Шепелев находился в розыске. По информации, которая поступила, сейчас он задержан на территории Венгрии", - сказал Захарченко.

Отвечая на вопрос о том, в чем обвиняется Шепелев, министр сказал: "Есть ряд преступлений, которые были основанием, чтобы объявить его в розыск".

Также он сообщил, что вопросами экстрадиции занимаются органы прокуратуры Украины и Венгрии.