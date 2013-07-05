Захарченко подтвердил задержание соратника Тимошенко в Будапеште

13:29, 05 июля 2013
Общество
2132 0

Министр внутренних дел Виталий Захарченко подтвердил информацию о задержании в Венгрии экс-нардепа от БЮТ, а позже Партии регионов Александра Шепелева. 

Когда его экстрадируют - это технический вопрос - Захарченко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Шепелев находился в розыске. По информации, которая поступила, сейчас он задержан на территории Венгрии", - сказал Захарченко.

Отвечая на вопрос о том, в чем обвиняется Шепелев, министр сказал: "Есть ряд преступлений, которые были основанием, чтобы объявить его в розыск".

Также он сообщил, что вопросами экстрадиции занимаются органы прокуратуры Украины и Венгрии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter