МИД России: Осужденных в Ливии украинцев вывезли из Триполи в Зентам

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом официальный представитель МИД России Александр Лукашевич сообщил на брифинге в Москве.

«На прошлой неделе в Триполи произошли вооруженные столкновения с участием так называемых революционных бригад и представителей специальных силовых структур ливийской власти. В этой связи правительство Ливии было вынуждено предпринять усиленные меры по обеспечению правопорядка и безопасности в столичном регионе», - сказал Лукашевич.

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«В условиях обострения военно-политической ситуации в Триполи двое граждан России, а также 19 граждан Украины и три гражданина Республики Беларусь, которые отбывают наказание по приговору ливийского суда, были переведены в город Зентам», - сказал он и добавил, что этот город находится в 160 км от ливийской столицы.

Представитель МИД РФ также напомнил, что 3 июля в Триполи произошло заседание Высшего военного суда по рассмотрению апелляции на решение суда первой инстанции по этому делу.

Лукашевич сообщил, что после заслушивания сторон принято решение перенести заседание на 14 августа.

Справка УНИАН. В июне 2012 года ливийский суд осудил 19 украинцев к 10 годам заключения по обвинению в пособничестве режиму Каддафи. Осужденные отвергают выдвинутые им обвинения, утверждая, что прибыли в Ливию работать по контрактам в нефтяной отрасли.