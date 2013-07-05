СМИ: Соратника Тимошенко задержали в Будапеште - с венгерским паспортом

"Около 22:00 был задержан венгерской полицией вместе с представителями немецкого Интерпола в ресторане отеля Four Seasons. Он жил в Будапеште с венгерским паспортом, выданным на другое имя", - сказал собеседник. Как известно, Шепелев был объявлен в международный розыск украинскими правоохранителями.

Ему инкриминируются хищения в особо крупных размерах и покушение на убийство. В частности, речь идет о махинациях вокруг банка "Родовид".

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Также экс-депутат фигурировал по делам об убийстве главы наблюдательного совета "Автокразбанк" Сергея Кириченко в январе 2003 года и о покушении на жизнь бывшего акционера "Родовида" Сергея Дядечко.