Герман с трибуны пообещала, что деньги заробитчан никогда не обложат налогом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Герман сказала во время выступления на парламентских слушаниях “Украинская трудовая миграция: состояние, проблемы и пути их решения”.

“С этой трибуны обещаю, что такого (налогообложения денежных средств трудовых мигрантов - УНИАН) в Верховной Раде не будет никогда”, - сказала она.

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По убеждению Герман, государству нужно разработать программу, которая, в частности, будет предусматривать создание банков для того, чтобы деньги, которые вы посылаете в Украину, работали на вас”. “Нужно создать банк, как когда-то были украинские кооперативные союзы, так и сейчас нужно создать систему, которая бы обеспечивала вашим инвестициям возможность работать, зарабатывать, создавать бизнес с тем, чтобы вы, даже живя там, уже закладывали экономические основы возвращения сюда”, - сказала Герман. Она отметила, что Украина имеет плохую советскую традицию: она относится к тем людям, которые поехали зарабатывать на хлеб, так же, как относились в Советском Союзе к тем, кого силой вывозили в работу в Германию. “Их считали изменниками, и такая ментальная традиция, к сожалению, в Украине сохраняется”, - сказала Герман. Она считает, что Украина должна вернуть на свою землю людей, имеющих опыт жизни в европейских странах, которые “разбавят ту мутную воду чем-то чистым и позитивным”.