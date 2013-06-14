Ефремов перепутал социал-демократов с национал-социалистами (видео)

Этот инцидент произошел во время эфира на телеканале ЛОТ, сообщает Украинская правда.

"Я сделал одну очень простую вещь. Я сравнил те лозунги и те программные заявления, которые делала в свое время фашистская Германия, социал-демократическая партия, и ее лидеры, с теми лозунгами и заявлениями, которые делает сегодня "Свобода", - рассказал он .

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Как известно, власть в Германии времен нацизма принадлежала Национал-социалистической немецкой рабочей партии (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) во главе с Адольфом Гитлером.