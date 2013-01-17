В Раде заинтересовались наличием фашизма в Украине

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Геннадий Москаль просит министра юстиции Александра Лавриновича сообщить, есть ли в украинском законодательстве официальное определение таких терминов, как “фашизм” и “фашист”, а также зарегистрированы ли Минюстом политические партии, общественные организации и объединения, которые исповедуют фашистскую идеологию, и те, которые можно отнести к фашистским.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Г.Москаля, об этом говорится в его обращении к министру юстиции.

Как сообщал УНИАН, 10 января в Верховной Раде было создано межфракционное депутатское объединение “Международный антифашистский фронт”, которое возглавил “регионал” Вадим Колесниченко.