Америка дает Украине 45 млн. долларов на безнадежное дело

Украина получит от США 45 млн. долларов на борьбу с коррупцией в государственных органах, сообщает «Немецкая волна».

Грант под соответствующую программу, которая будет продолжаться два года, утвердила вчера Мillenium Challenge Corporation (сокращено МСС), организация, которая занимается в США программами помощи развивающимся странам.

Представители организации заявили, что проблемы с коррупцией мешают полноценному участию Украины в программах МСС. В то же время было отмечено, что Украина берет на себя обязательство осуществлять решительную борьбу с коррупцией и работать над привлечением в свою экономику международных инвестиций, сообщает информационная агентство АР.