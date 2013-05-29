В МИД Чехии удивлены «наездом» Кузьмина

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Чехии Йогана Грогова, сообщает чешское издание iHNED.cz.

"Министерство иностранных дел объяснения первого заместителя генерального прокурора Украины Кузьмина приняло к сведению с удивлением и верой, что это никоим образом не имеет отношения к Чешской Республике", - отметила Грогова в комментарии изданию.

Как сообщал УНИАН, в опубликованном 28 мая интервью журналу «Форбс Украина» первый заместитель генерального прокурора Украины Кузьмин заявил, что Президента Украины Виктора Януковича хотели обвинить в организации убийства в 1996 году народного депутата Евгения Щербаня.

«Ни для кого не секрет, что, например, в Чехии, которая предоставила политическое убежище некоторым нашим гражданам, проводились мероприятия по дискредитации украинской власти и лично Президента Украины», - сказал он.

По словам Кузьмина, под видом политического убежища людям предоставили площадку для фальсификации материалов следствия.

Напомним, в январе 2011 года Чехия предоставила политическое убежище бывшему министру экономики в правительстве Юлии Тимошенко Богдану Данилишину, в отношении которого в Украине было возбуждено уголовное дело о нанесении материальных убытков государству. Данилишин был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Также политическое убежище в Чехии в январе 2012 года получил муж экс-премьер-министра Александр Тимошенко.