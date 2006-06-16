СПУ решила продолжать переговоры с Нашей Украиной и БЮТ

Политсовет Социалистической партии Украины решил продолжать переговоры о создании демократической коалиции с блоком “Наша Украина” и Блоком Юлии Тимошенко.

Как сообщил УНИАН источник в СПУ, это решение поддержали все члены политсовета.

По информации источника, в решении ничего не сказано об отношении СПУ к возможному созданию коалиции между “Нашей Украиной” и Партией регионов.

Как стало известно УНИАН, сторонником участия СПУ в коалиции с Партией регионов был народный депутат Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ. Другие ораторы за заседании политсовета высказывались за демократическую коалицию.