СПУ решила продолжать переговоры с Нашей Украиной и БЮТ
16:27, 16 июня 2006Политика
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Рудьковский - за коалицию с Партией Регионов
Политсовет Социалистической партии Украины решил продолжать переговоры о создании демократической коалиции с блоком “Наша Украина” и Блоком Юлии Тимошенко.
Как сообщил УНИАН источник в СПУ, это решение поддержали все члены политсовета.
По информации источника, в решении ничего не сказано об отношении СПУ к возможному созданию коалиции между “Нашей Украиной” и Партией регионов.
Как стало известно УНИАН, сторонником участия СПУ в коалиции с Партией регионов был народный депутат Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ. Другие ораторы за заседании политсовета высказывались за демократическую коалицию.
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