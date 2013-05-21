СМИ: Англия и Франция заблокировали расследование ООН по химоружию в Сирии

18:39, 21 мая 2013
Политика
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Великобритания и Франция заблокировали действия ООН по расследованию возможного применения химоружия в Сирии.

Франция и Англия не дали генсеку ООН отправить в Сирию экспертов /Фото: UN

Об этом сообщает ИТАР- ТАСС со ссылкой на члена Наблюдательного совета Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы Рольфа Экеуса.

"Правительство в Дамаске сообщило в ООН об использовании химического оружия в Сирии, генеральный секретарь ООН должен был провести расследование. И расследование проводилось комиссией во главе со шведским экспертом. Был готов доклад, но сирийская оппозиция также заявила об использовании химоружия, требуя также это расследовать", - сказал собеседник агентства.

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В итоге, отметил Экеус, в ООН "сложилась непонятная ситуация".

"Но генсекретарь ООН должен был все равно отправить в Сирию экспертов, однако Великобритания и Франция выступили против. Таким образом, действия ООН были заблокированы”, - сказал он.

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