Если Луценко 7 июня не явится в суд, его жалобу будут рассматривать без него

Киево-Святошинский районный суд Киевской области перенес на 7 июня рассмотрение жалобы экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко относительно отказа в открытии уголовного производства в отношении первого заместителя генерального прокурора Украины Рената Кузьмина, следователя Сергея Войченко и судей Печерского районного и Апелляционного судов Киева, по решению которых он был незаконно задержан и арестован.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня принял судья Виталий Никушин, удовлетворив таким образом ходатайство адвоката Луценко Игоря Фомина, в котором тот указывал на невозможность рассматривать жалобу Луценко в его отсутствие, поскольку экс-министр хочет лично дать суду свои пояснения.

В то же время при вынесении решения судья отметил, что в случае, если Луценко 7 июня не явится на судебное заседание, жалоба будет рассматриваться в его отсутствие. Таким образом, следующее судебное заседание должно состояться 7 июня в 14.00.

Как сообщал УНИАН, Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел назначил к рассмотрению в Киево-Святошинском суде Киевской области жалобу экс-министра внутренних дел Луценко на отказ Генеральной прокуратуры открыть уголовное производство в отношении первого заместителя генпрокурора Кузьмина, следователя Войченко и судей Печерского и Апелляционного судов Киева, которые вынесли решение о его задержании и аресте.

26 декабря 2012 года защита Луценко направила на имя генерального прокурора заявление экс-министра о привлечении к уголовной ответственности Кузьмина и Войченко за принятие ими постановления о задержании и аресте Луценко 26 декабря 2010 года.

Луценко также требовал привлечь к уголовной ответственности судей Печерского райсуда Киева и Апелляционного суда столицы - Марии-Маргариты Пилаевой, Александра Беца, Анатолия Кузьмина, Валерия Лашевича, Виктории Горкавой и Сергея Вовка.

Позже Луценко обратился к следственному судье Печерского райсуда Киева с заявлением об открытии в условиях нового процессуального законодательства уголовного производства в отношении прокуроров и судей, которые принимали незаконные решения о его аресте в 2010 году. Луценко обратился в суд в связи с решением Генпрокуратуры по поводу его аналогичного заявления, зарегистрированного 28 декабря 2012 года.

Тогда заявление об уголовных правонарушениях было внесено в Единый реестр досудебных расследований, однако уже 4 января уголовное производство в отношении прокуроров и судей было закрыто "за отсутствием в действиях работников Генеральной прокуратуры, судей состава уголовных правонарушений".

Экс-министр в своей жалобе следственному судье отмечает, что уголовное производство по его заявлению было закрыто без проведения досудебного расследования и без предоставления надлежащей юридической оценки судебных решений вопреки решению Европейского суда по правам человека от 3 июля 2012 года, которое признано Украиной.