Порошенко и Зварич приехали в офис Януковича

Партия регионов и блок «Наша Украина» в эти минуты проводят консультации по созданию коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, в офис Партии регионов приехали представители «Нашей Украины» Петр ПОРОШЕНКО и Роман ЗВАРИЧ.

Как сообщил журналистам член фракции Партии регионов Владимир РЫБАК, со стороны Партии регионов в переговорах принимают участие руководители партии, в частности, Виктор ЯНУКОВИЧ, Николай АЗАРОВ, Раиса БОГАТЫРЕВА и другие.

По его словам, сейчас обсуждается возможность «сближения позиций». «Сегодня встречаемся на нашей территории, завтра – на их», - добавил он.

В.РЫБАК также заметил, что результат переговоров будет виден во вторник.