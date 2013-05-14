«Батьківщина» заявляет о нападениях на ее агитпалатки

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батьківщини», сегодня в нескольких районах Киева было совершено нападения на информационные палатки ВО «Батьківщина», в которых распространяли приглашения на акцию «Вставай, Украина», которая состоится 18 мая в Киеве, и газеты «Батьківщини ».

Так, по информации пресс-службы, около 13:00 в Святошинском районе к палатке «Батьківщини» подошли двое неизвестных и начали угрожать активистам физической расправой. Они выхватили из рук активиста приглашение, сели в автомобиль «Мицубиси Лансер» без номерных знаков и скрылись в неизвестном направлении.

В Голосеевском районе около 15:00 трое неизвестных подошли к информационной палатке «Батьківщини» возле станции метро «Демеевская» и пытались похитить приглашения на акцию, которые были в палатке. Благодаря активистам «Батьківщины» и неравнодушным гражданам, находившимся вблизи, неизвестным не удалось забрать приглашения.

Подобные случаи произошли сегодня и у палаток, расположенных вблизи станции метро «Выставочный центр» и на Голосеевском проспекте.