Дело Щербаня развалилось, - защитник Юлии Тимошенко

Так народный депутат, защитник Юлии Тимошенко Сергей Сас прокомментировал в эфире канала ТВi временное приостановление расследования этого дела.

«Дело в том, что анализ материалов, которые доступны, дают основания говорить о том (в этом я согласен со своим коллегой Сергеем Власенко), что" дело Щербаня " развалилось» заявил защитник в интервью телеканалу. Как напомнил Сергей Сас, еще в январе текущего года представители Генеральной прокуратуры заявляли, что в рамках этого дела собраны все доказательства и завершено следствие. В то время как стало известно из СМИ следствие по делу приостановилось 26 апреля.

«Да, Уголовно-процессуальный кодекс дает возможность подобного маневра. Но допрос свидетелей в суде, которые свидетельствовали, как правило, из уст третьих лиц, не дают оснований считать, что собрано достаточное количество доказательств. И поэтому я убежден, что Генпрокуратура в этой ситуации просто берет определенный тайм-аут, чтобы затянуть процесс на бесконечно долгий срок таким образом, чтобы при такой плохой игре сохранить хорошее лицо », - отметил защитник Юлии Тимошенко.

Он также отметил, что Генпрокуратура сообщила Тимошенко о приостановлении дела не 30 апреля, как утверждают в этом ведомстве, а лишь 7 мая. А уже 13-го возобновила дело. «Я не исключаю, что это в контексте того, что надо допросить свидетеля Петра Кириченко», - сообщил Сергей Сас.

Вместе с тем он выразил убеждение, что будет дело снова будет приостановлено на неопределенный срок. «Учитывая то, что материалы в рамках правовой помощи из компетентных международных источников можно получить в течение длительного времени, то это вопрос завис. А отсутствие возможности получать такую ​​помощь очевидна, потому что уже на протяжении многих лет Генеральная прокуратура пытается получить показания и Лазаренко (кстати, по Лазаренко накопившиеся в Генеральной прокуратуре уже сотни, многие сотни томов дел), и Петра Кириченко. И здесь речь идет об Александре Тимошенко. Я думаю, что этого не произойдет, как происходило и раньше. Но Генеральная прокуратура будет говорить, что вот отсутствие возможности не дает права завершить расследование », - отметил депутат. Сергей Сас убежден, что преследование Юлии Тимошенко совершенно очевидный политический подтекст.

«Об этом есть решение Европейского суда по правам человека, об этом свидетельствуют эти действия генеральной прокуратуры», - напомнил он, отметив, что «все в данном случае зависит от президента». «И я не согласен с мнением, что сегодня нет оснований для применения помилования, для рассмотрения уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам в контексте решения Европейского суда по правам человека. Президент, согласно Конституции, может помиловать Тимошенко в любое время », - отметил депутат и напомнил, что в мае исполняется уже годовщина с тех пор Юлия Владимировна не видела солнечного света.