Регионал предлагает «продвинуться в вопросе либерализации безвизового режима с ЕС»

Верховная Рада уже сегодня могла бы принять необходимые для либерализации безвизового режима с Европейским Союзом законы, которые еще остались не рассмотренными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Согласительного совета сказал лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.

Он напомнил, что для того, чтобы продвинуться в вопросе либерализации безвизового режима с ЕС, на этой сессии Верховная Рада должна была принять 6 законопроектов, из которых два уже приняты.

“Насколько я понимаю, по трем законопроектам у нас есть общие наработки, есть виденье проблемы, чтобы эти законопроекты можно было принять даже на сегодняшнем заседании”, - сказал он.

В то же время Ефремов предложил перенести рассмотрение одного из этих законопроектов на следующую неделю — проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предотвращении и противодействии дискриминации в Украине. Ефремов отметил, что этот законопроект необходимо доработать.

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Также Ефремов предложил доработать проект закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по оформлению наследства” с предложениями Президента Украины.

Кроме того, Ефремов отметил необходимость включения к рассмотрению законопроекта о проведении повторных выборов народных депутатов в семи проблемных округах.

В свою очередь председатель ВР Владимир Рыбак предложил перенести рассмотрение законопроекта о противодействии дискриминации. Участники заседания Согласительного совета поддержали предложение.