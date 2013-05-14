Посол ЕС ждет от тюремщиков разрешения посетить Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Томбинский сказал на пресс-конференции в понедельник.

“Мы ожидаем официального сообщения пенитенциарной службы. Пока нам в пенитенциарной службе сообщили, что такой визит возможен после выходных. Сейчас, по моему мнению, выходные уже закончились, но я надеюсь, что в этом случае они не имели в виду летние отпуска”, - сказал Томбинский.

Отвечая на вопрос о том, как может сказаться на подписании соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС неосвобождение Тимошенко, Томбинский сказал: “Мы все знаем, что вопрос выборочного правосудия и нахождения Тимошенко в тюрьме является камнем преткновения в вопросах, касающихся подписания соглашения об ассоциации. Саммит Восточного партнерства в Вильнюсе запланирован на ноябрь, однако будет не очень хорошо ждать до последнего момента с принятием соответствующих решений по такому чувствительному вопросу, как заключение Юлии Тимошенко. Решение этого вопроса в руках украинских властей, а не Европейского Союза или европейской власти”, - сказал Томбинский.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля стало известно, что председатель Представительства ЕС в Украине Томбинский и посол США в Украине Джон Теффт не смогут посетить экс-премьер-министра Украины Тимошенко 29 апреля, поскольку их визит на более поздний срок перенесла Государственная пенитенциарная служба.