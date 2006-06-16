Киевская власть будет выдавать бесплатное жилье

Киевская власть намерена в самом ближайшем будущем приступить к строительству социального жилья. Об этом в интервью газете «Сегодня» рассказал заместитель председателя Киевского городского совета – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ.

По его словам, социальное жилье будут выдавать бесплатно, но без передачи права собственности.

«Квартиры будут находиться в собственности городской общины. Пользоваться этим жильем смогут молодые семьи. Получаете квартиру – живете в ней, постепенно копите на новую, если не можете взять кредит. Возможно, это будет не суперкомфортное жилье, но там будет все, что нужно человеку или молодой семье. Платите символическую аренду, собирая деньги для покупки собственной квартиры. Затем, спустя несколько лет, вы накопили нужное количество средств и покупаете собственную квартиру, а эта – переходит другой семье. Это нормальная схема, которая работает во многих странах мира», – цитирует О.ДОВГОГО пресс-служба Киевского горсовета.