Рыбак приказал замерять децибелы в сессионном зале ВР
Рыбак поручил замерять уровень шума в сессионном зале ВР во время заседаний.
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак поручил замерять уровень шума в сессионном зале во время заседаний парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сообщил на заседании парламента.
Эти его слова прозвучали после того, как с трибуны выступал лидер фракции КПУ Петр Симоненко на русском языке, а в это время фракция “Свобода” скандировала: “Украинский”, требуя выступления на государственном языке.
Рыбак отметил, что народные депутаты Украины находятся “не на митингах, мы находимся в другом законодательном органе государства”.
“И мои устремления лишены каких-либо менторских установок”, - подчеркнул Рыбак.
Он призвал народных депутатов не тратить попусту время на непродуктивные действия, на, “мягко говоря, на неэтичные шумные выяснения не столько истины, а сколько создания пиар-поводов для популистской саморекламы”.
Председатель ВР добавил, что “нагнетание децибельного фона в сессионном зале не создает ни рабочей атмосферы, не дает позитивности в работе парламента”.
Рыбак сообщил, что он поручил “официально провести замеры во время заседаний и сегодня такие замеры уже делаются”.
При этом он не уточнил, кто проводит замеры шума в сессионном зале. Лишь отметил, что это делается для того, чтобы выяснить, можно ли работать “в такой ситуации”.
Он выразил надежду, что коллеги по парламенту прислушиваются к его пожеланиям, и ВР будет работать продуктивно.
Он отметил, что завтра состоится по данному вопросу разговор с руководителями фракций парламента.
“Мы соберемся завтра, и мы должны услышать друг друга”, - сказал он.
Как сообщал УНИАН, 19 апреля председатель Верховной Рады Украины Рыбак сообщил о намерении в мае пригласить специалистов в парламент, чтобы замерять уровень шума в сессионном зале.
“Потому что в зале после этого крика можно с ума сойти”, - сказал он.