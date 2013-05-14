Рыбак приказал замерять децибелы в сессионном зале ВР

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак поручил замерять уровень шума в сессионном зале во время заседаний парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сообщил на заседании парламента.

Эти его слова прозвучали после того, как с трибуны выступал лидер фракции КПУ Петр Симоненко на русском языке, а в это время фракция “Свобода” скандировала: “Украинский”, требуя выступления на государственном языке.

Рыбак отметил, что народные депутаты Украины находятся “не на митингах, мы находимся в другом законодательном органе государства”.

“И мои устремления лишены каких-либо менторских установок”, - подчеркнул Рыбак.

Он призвал народных депутатов не тратить попусту время на непродуктивные действия, на, “мягко говоря, на неэтичные шумные выяснения не столько истины, а сколько создания пиар-поводов для популистской саморекламы”.

Председатель ВР добавил, что “нагнетание децибельного фона в сессионном зале не создает ни рабочей атмосферы, не дает позитивности в работе парламента”.

Рыбак сообщил, что он поручил “официально провести замеры во время заседаний и сегодня такие замеры уже делаются”.

При этом он не уточнил, кто проводит замеры шума в сессионном зале. Лишь отметил, что это делается для того, чтобы выяснить, можно ли работать “в такой ситуации”.

Он выразил надежду, что коллеги по парламенту прислушиваются к его пожеланиям, и ВР будет работать продуктивно.

Он отметил, что завтра состоится по данному вопросу разговор с руководителями фракций парламента.

“Мы соберемся завтра, и мы должны услышать друг друга”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля председатель Верховной Рады Украины Рыбак сообщил о намерении в мае пригласить специалистов в парламент, чтобы замерять уровень шума в сессионном зале.

“Потому что в зале после этого крика можно с ума сойти”, - сказал он.