Эксперт: Вчерашние сборы Батькивщины только укрепили позиции группы Яценюка

Такое мнение высказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"Требования исключить этих людей (не голосовавших за отставку правительства Азарова - ред.) из фракции можно рассматривать только как попытки ослабить позиции Яценюка, а не как желание очистить свои ряды от "тушек". Во фракции понимают, почему некоторые люди из бизнеса не голосовали за отставку Азарова, и понимают, какую большую роль эти люди играют в организации и финансировании "Батькивщины". На кону слишком много, чтоб вот так одним ударом с криком "ура!" исключать их из фракции",— сказал Карасев в комментарии Коммерсанту-Украина.

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Как стало известно изданию, до голосования за исключение депутатов из фракции, на котором настаивали Гриценко и Одарченко, на заседании не дошло. За включение этого вопроса в повестку дня заседания проголосовало только 11 из 95 членов фракции. Александра Кужель напомнила Гриценко, что он был в числе других 22 депутатов, не присутствовавших в сессионном зале, когда в январе оппозиция попыталась принять законопроект о декриминализации "статей Тимошенко".

В результате фракция ограничилась "предупреждением", а в руководстве "Батькивщины" заявили, что оно является достаточно суровым дисциплинарным взысканием.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля Верховная Рада не поддержала проект постановления «Об ответственности Кабинета министров Украины».

За данное решение проголосовали лишь 190 (при необходимых 226 – УНИАН) из 362 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

За отставку правительства не голосовали 7 депутатов от " Батькивщины ". Так, согласно результатам, не голосовали за выражение недоверия правительству 7 народных депутатов из фракции “ Батькивщина ”: Николай Мартиненко, Андрей Павелко, Леонид Сергиенко, Андрей Шевченко, Виталий Данилов, Денис Дзензерский, Сергей Фаермарк.

Ряд областных и городских организаций партии “Батькивщина” выдвинули требование исключить из одноименной фракции в ВР народных депутатов, которые не голосовали за недоверие правительству Николая Азарова.