Тимошенко тянут в коалицию с Януковичем. Она упирается

Блок «Наша Украина» предложил Блоку Юлии Тимошенко и Социалистической партии Украины войти в широкую коалицию с Партией регионов, БЮТ категорически отказался.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО в интервью журналистам после переговоров в формате тройки: СПУ, БЮТ и «Наша Украина».

Она рассказала, что сегодня встреча состоялась по инициативе представителя «Нашей Украины» Романа БЕССМЕРТНОГО, и в начале встречи, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, он предложил войти в широкую коалицию, поскольку, по его аргументации, никаких концептуальных, идеологических и каких-либо других разногласий между этими четырьмя политическими силами нет.

«Мы категорически с этим не согласны. Мы считали и считаем Партию регионов кланом, который КУЧМА оставил в наследство Украине. Это не партия, по нашему виденью, по нашим суждениям, и именно поэтому мы официально заявили сейчас ЕХАНУРОВУ и БЕССМЕРТНОМУ, что нашей политической силы ни при каких условиях в коалиции с Партией регионов не будет. Никакой конфигурации, и кто бы там ни был - нас в эту ловушку не завлекут», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что БЮТ готов в таком случае работать в оппозиции. По ее словам, для БЮТ главное - демократическая, справедливая Украина.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что в ходе встречи Ю.ЕХАНУРОВ подтвердил, что он является сторонником создания коалиции «Нашей Украины» с Партией регионов, и что он будет отстаивать эту позицию.

Вместе с тем Ю.ТИМОШЕНКО продолжает надеяться на создание демократической коалиции, хотя и не услышала сегодня никаких конкретных предложений относительно ее формирования. «Мы только одно предложение услышали, и нас это предложение не устраивает, это сборная солянка из всех политических сил, включая Партию регионов, мы с этим не согласимся», - заметила лидер БЮТ.

Она подчеркнула, что завтра в 12.00 консультации продолжатся в формате “демократической тройки”. Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что это также предложение Р.БЕССМЕРТНОГО. «Собственно, мы завтра будем слушать, что они будут предлагать», - сказала она, подчеркнув, что у БЮТ нет никаких замечаний к уже согласованному тексту помаранчевой коалиции, и они готовы подписать этот документ хоть сегодня.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, их не интересует, что может предложить «Наша Украина» БЮТ для того, чтобы они вошли в коалицию с Партией регионов, поскольку они ни при каких условиях не будут блокироваться с этой политической силой.