Кличко: у Украины критически мало времени

Об этом он сказал в Праге во время встречи с министром иностранных дел Чешской Республики Карелом Шварценбергом, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

По словам Кличко, Украина как государство должна продемонстрировать прогресс в преобразованиях, которые приблизят ее на пути к европейскому сообществу.

По теме: Самый богатый политик Чехии идет в президенты

По его мнению, даже если Соглашение об ассоциации будет согласовано и подписано, для того, чтобы его ратифицировали все страны ЕС, Украина должна соответствовать базовым политическим ценностям и принципам европейского сообщества. Таким, как верховенство закона, отсутствие выборочного правосудия, настоящие реформы, демократическое избирательное законодательство. Для этого Украине нужно многое сделать и времени у нее критически мало, считает лидер "УДАРа".

"Мы готовы конструктивно работать над законами, которые необходимы для евроинтеграции Украины. И со своей стороны мы, как оппозиция, давим на власть, чтобы заставить ее выполнить обязательства, чтобы страна не потеряла шанс присоединиться к европейскому сообществу», - отметил Кличко.

По его словам, если же украинская власть не сможет выполнить обязательства, вопроса о персональных санкциях в отношении высокопоставленных чиновников не избежать.

По теме: Чешский министр: Соглашения ЕС с Украиной не будет

В свою очередь чешский министр подчеркнул, что Украина является одной из важных стран Европы, но она должна пройти весь сложный путь евроинтеграции. «И Украина обязательно должна выполнить решение Европейского суда в отношении Юлии Тимошенко", - отметил он.