По улицам Днепропетровска прошла колонна «Бессмертного полка»

В Днепропетровской обл. в День Победы в рамках акции "Бессмертный полк" более 55 тыс. человек во главе с вице-премьер-министром Украины Александром Вилкулом прошли колонной с фотографиями своих родственников-фронтовиков. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьер-министра.

В мероприятии также приняли участие председатель Днепропетровской облгосадминистрации Дмитрий Колесников, председатель Днепропетровского областного совета Евгений Удод и народный депутат Украины Иван Ступак.

"В каждой семье есть свои герои войны, воевавших против немецко-фашистских захватчиков, сражались за свободу, мир и жизнь будущих поколений. Для того чтобы сохранить память о ветеранах Великой Отечественной войны основана акция "Бессмертный полк". В ее рамках создан специальный сайт nashpolk.dp.ua, на котором каждый желающий может рассказать о герое войны из своей семьи и разместить его фотографии", - сказал Вилкул.

Сейчас на сайте уже размещено около 7 тыс. фотографий солдат Великой Отечественной войны и акция продолжается.

"В этом году в рамках празднования 70-летия Битвы за Днепр с тех фотографий, которые размещаются на сайте, будут созданы фотоэкспозиции для библиотек и школьных музеев области", - отметил Вилкул.

Участники акции "Бессмертный полк" прошли торжественной колонной по Набережной Днепропетровска.