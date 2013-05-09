Януковича сегодня ждут в Парке Славы и Дворце "Украина"
09:37, 09 мая 2013Политика
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Сегодня Президент Украины Виктор Янукович примет участие в мероприятиях по случаю 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Как сообщает пресс-служба Президента, в 10.00 Янукович примет участие в церемонии возложения цветов к Могиле неизвестного солдата (Киев, Парк Славы).
В 11.00 глава государства примет участие в торжественном собрании по случаю 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (Киев, ул. Большая Васильковская, 103, Национальный дворец искусств «Украина»).
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