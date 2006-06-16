ФФУ не будет добиваться справедливости за матч Украина - Испания

Федерация футбола Украины не будет подавать апелляцию на судейство матча Украина-Испания.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФФУ, об этом президент федерации Григорий СУРКИС заявил на пресс-конференции в Потсдаме.

“Я не имею права комментировать арбитраж матчей, ведь являюсь членом Исполкома УЕФА и вхожу в Комитет национальных ассоциаций ФИФА. Поэтому вы должны делать выводы сами. Согласно Регламенту ФИФА, он (Владислав ВАЩУК, который во время игры получил красную карточку) пропустит один матч. Мы не будем подавать апелляцию на решение арбитра, ведь это ничего не изменит”, - сказал Г.СУРКИС.

Как известно, 14 июня на Чемпионате мира национальная сборная Украины по футболу уступила сборной Испании со счетом 0:4. Арбитром матча был швейцарец Массимо БУЗАККЕ.