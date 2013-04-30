Оппозиция жалуется, что ее не пускают в эфир на Пасху

Центральные телеканалы отказались размещать поздравления лидера ВО «Батькивщина», экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и председателя фракции «Батькивщина» Арсения Яценюка с Пасхой. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО "Батькивщина".

«В течение трех недель Объединенная оппозиция« Батькивщина »вела переговоры с коммерческими службами украинских телеканалов по размещению поздравления лидеров оппозиции Юлии Тимошенко и председателя парламентской фракции« Батькивщина »Арсения Яценюка с Пасхой. Центральные каналы отказались размещать эти ролики на любых условиях », - заявили в пресс-службе.

«Свобода» заявляет об отказе центральных телеканалов разместить ее Пасхальное поздравление

Коммерческие службы телеканалов также отказали Всеукраинскому объединению «Свобода» в размещении видеоролика с Пасхальным приветствием. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО "Свобода".

В пресс-службе отметили, что на протяжении апреля «Свобода» вела переговоры с центральными телеканалами по размещению Пасхального сюжета. Был составлен медиаплан трансляции видеоролика, который согласовали обе стороны. Однако ближе к Пасхе СМИ отказали в размещении рекламы.

Сначала, по данным пресс-службы, ссылаясь на отсутствие свободного времени в сетке вещания, в ротации ролика «Свободе» отказал «Первый национальный». А потом без объяснений размещать Пасхальное поздравление отказался и телеканал «ICTV».

Как отметили в пресс-службе, примечательно, что эфирное время для поздравления с праздником Господнего Воскресения отказались также предоставлять Запорожская и Закарпатская областные государственные телерадиокомпании. «В частности, Закарпатская ОГТРК нашла бессмысленную отговорку: представители телерадиокомпании сослались на то, что «юрист компании находится в командировке», а без него остальные ответственные сотрудники не смогли заключить договор по стандартному образцу, без подписания которого невозможно предоставить счет. Подобная же ситуация возникла и в Крыму - здесь руководители телеканала вообще скрывались от представителя «Свободы» », - говорится в сообщении.

В пресс-службе предполагают, что присутствие «Свободы» в вещании ведущих телеканалов настолько нежелательно, что телеканалы отказались размещать материал, который и близко не является политической рекламой.