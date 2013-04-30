Завтра центр Киева перекроют (список улиц)

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью УГАИ Киева.

В частности, с 09.00 до 14.00 часов будет перекрыто движение всех видов транспорта на улице Крещатик (от улицы Скоропадского до Европейской площади); на Владимирском проезде (от Европейской площади до Боричева Тока); на улице Грушевского (от Арсенальной площади до Петровской аллеи); на бульваре Тараса Шевченко (от улицы Владимирской до улицы Крещатик).

Госавтоинспекция советует водителям быть внимательными, выполнять сигналы регулировщиков, требования дорожных знаков, и прежде всего, временно установленных, а также не оставлять транспорт в неустановленных местах в нарушение правил.