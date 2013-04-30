Вилкул с женой держат в банке больше 33 миллионов (декларация)

Об этом говорится в соответствующей декларации, опубликованной в газете «Урядовий кур'єр» (№81 от 30 апреля 2013 года).

В общей структуре дохода заработная плата, другие выплаты и вознаграждения составили 122,5 тыс. грн, дивиденды и проценты — 804,8 тыс. грн, подарки, призы, выигрыши — 1511 грн.

Общая сумма совокупного дохода семьи (жены и дочери) составила 2,2 млн грн, в том числе заработная плата, другие выплаты и вознаграждения — 583,8 тыс. грн, дивиденды и проценты — 1,5 млн грн, доход от отчуждения недвижимого имущества — 145 тыс. грн.

На банковских счетах вице-премьер-министра находится 3,9 млн грн, в том числе вложенных в 2012 году — 758,5 тыс. грн, на счетах членов семьи — 29,5 млн грн.

По теме: Семья Арбузова - самая богатая среди семей чиновников - рейтинг Forbes

В собственности, аренде или на другом праве пользования А.Вилкула находится легковой автомобиль Chevrolet/Express 2008 года выпуска, членов семьи — легковой автомобиль Volksvagen/Multivan 2011 года выпуска. Члены семьи А.Вилкула владеют квартирой площадью 62,1 кв. м.

На содержание имущества в 2012 году члены семьи А.Вилкула потратили 24,1 тыс. грн.