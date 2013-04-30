Семья Арбузова - самая богатая среди семей чиновников - рейтинг Forbes

Семья первого вице премьер-министра Украины Сергея Арбузова признана самой богатой среди семей других украинских чиновников.

Об этом свидетельствует рейтинг издания Forbes.ua.

Forbes проанализировал декларации за прошлый год членов Кабмина, ключевых сотрудников Администрации Президента, председателя НБУ, губернаторов, главы КГГА, председателя Совета министров Крыма, и представляет рейтинг самых состоятельных семей чиновников.

С.Арбузов задекларировал, что доход его семьи за 2012 год в 6,5 раза превысил его собственный и составил 13,4 млн грн. В основном это дивиденды и проценты.

Второе и третье место в рейтинге заняли семьи харьковского губернатора Михаила Добкина и министра обороны Павла Лебедева. Их доход составил 10,2 и 4,3 млн грн соответственно.

В рейтинг также попали семьи председателя Совета министров Крыма, пяти губернаторов, девяти министров, четырех сотрудников АП и руководителя НБУ Игоря Соркина.

В 15 из 20 случаев главные добытчики – именно родственники влиятельных чиновников. Меньше жен, к примеру, зарабатывают: министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Темник (у него нет дома, зато у его жены есть катер), советник Президента Юрий Каракай.

Среди чиновников, которые зарабатывают больше своих родственников, – М.Добкин, министр образования и науки Дмитрий Табачник, глава НБУ Игорь Соркин, замглавы Администрации Президента Олег Рафальский и губернатор Черкасской области Сергей Тулуб.