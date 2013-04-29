В Кабмине заявляют, что Украина проводит реформы, которых требовал ЕС

Об этом заявил первый вице-премьер Сергей Арбузов во время сегодняшней встречи в Брюсселе с Янушем Левандовским, членом Европейской Комиссии по вопросам финансового программирования и бюджета.

«Перед нами стоит ряд амбициозных и принципиальных задач, от успешного выполнения которых зависит возможность функционирования украинской экономики в условиях углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС. В первую очередь речь идет об адаптации нашего законодательства, а также о проведении соответствующих системных реформ. Как первый вице-премьер, руководитель экономического блока правительства я напрямую причастен к этому процессу», — заявил Арбузов.

Комментируя выполнение ранее поставленных Евросоюзом условий для подписания Соглашение об ассоциации, первый вице премьер заверил, что Украина уже достигла существенного прогресса по каждому из этих критериев.

«Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Убежден, что Украина и ЕС общими усилиями достигнут необходимых критериев, и взаимовыгодное стратегически важное Соглашение об ассоциации будет подписано во время саммита «Восточного партнерства» 28-29 ноября в Вильнюсе», — заявил Арбузов на встрече с еврокомиссаром Левандовским.

В свою очередь, Януш Левандовский уверил в позитивном отношении к интеграции Украины в европейское сообщество. По его словам, литовское председательство в ЕС, которое начнется с 1 июля, будет особенно содействовать продвижению в этом направлении, а развитие отношений с Украиной будет одним из приоритетов председательства Литвы в ЕС.

Первый вице-премьер также выразил надежду, что 15 мая во время рассмотрения Коллегией Еврокомиссии решения о подписании Соглашения об ассоциации его собеседник поддержит Украину.