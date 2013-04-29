Луценко: на руководящих постах в милиции оставаться трезвым практически невозможно

Об этом он сказал в интервью "Обкому".

На вопрос корреспондента издания о спиртном и о слухах, что Луценко, мол, чуть ли не каждый день выпившим видят, экс-министр ответил: " Мне по барабану, что они пишут, никаких нервов не хватит на это реагировать. После освобождения я пригубил шампанского с Коксом и Квасневским и пригубил белого вина в первый день, когда пришел к себе домой. Больше я себе позволить не могу".

Луценко рассказал, что в тюрьме ему очень хотелось пива - "а сейчас просто не хочется. Может, организм, может, возраст..."

"В милиции, я вам честно скажу, человек непьющий на руководящей должности не сможет работать. Если он сердцем пропускает через себя то, что там делается, остаться трезвым там практически невозможно. А в политике, я считаю, это возможно", - сказал Луценко.