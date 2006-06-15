Закончился матч Эквадор - Коста-Рика

Национальная сборная Эквадора по футболу обыграла сборную Коста-Рики со счетом 3:0 на Чемпионате мира в Германии.

У сборной Эквадора отличились Карлос ТЕНОРИО (8), Агустин ДЕЛЬГАДО (54), Иван КАВЬЕДЕС (92)

Таким образом, на данный момент в группе А лидирует сборная Эквадора, в активе которой по результатам двух матчей шесть очков (5-0), на втором месте - команда Германии с шестью очками после двух матчей (5-2). Последнее место в группе занимают сборная Польши и сборная Коста-Рики, которые по результатам двух матчей набрали по 0 очков (0-3 и 2-7 соответственно).

По результатам сегодняшнего матча Эквадор обеспечил себе выход из группы.

20 июня состоятся очередные матчи в группе А - между сборными Германии - Эквадора и Коста-Рики – Польши.