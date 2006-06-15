Ющенко заявляет, что в тупик всех завела Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что остается сторонником помаранчевой коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в заявлении, посвященном процессу формирования коалиции, В.ЮЩЕНКО подчеркнул: «Я был и остаюсь сторонником помаранчевой демократической коалиции – без угроз, шантажа, со здравым смыслом».

Он также отметил, что со своей стороны сделает все, чтобы в Украине состоялась демократическая коалиция: «Безусловно, я в свою очередь сделаю все, что должен сделать Президент, для того чтобы в Украине состоялась демократическая коалиция – начиная с формирования правового поля, которое нужно для участников переговоров, включая даже определенные компромиссы, для того чтобы та или другая договоренность в рамках демократической коалиции состоялась».

В.ЮЩЕНКО отметил, что политические силы, которые прошли в парламент, должны выполнить свой конституционный долг и создать парламентскую коалицию, на базе которой будет сформировано новое коалиционное правительство.

«Формирование коалиции является исключительно конституционной ответственностью политических сил, которые прошли в парламент. Только их талант, умение формировать свои принципы и стратегию, умение договариваться, умение уважать позицию друг друга, не лгать, публично и честно вести коалиционные переговоры, по сути, является единственным принципом формирования парламентского большинства», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Президент отметил, что с целью создания именно демократической коалиции он трижды встречался с лидерами «Нашей Украины», СПУ и БЮТ, в результате чего появился проект политического соглашения, в котором были сформулированы принципы внешней и внутренней политики развития государства.

По словам В.ЮЩЕНКО, была достигнута договоренность о том, что политические стороны исходят из полного понимания логики проведения курса европейской и евроатлантической интеграции, проведения демократических реформ, «логичного проведения конституционной реформы», гуманитарных, социальных, пенсионных и других видов изменений.

В.ЮЩЕНКО также отметил, что во время переговоров стороны исходили из того, что коалиция хорошо понимает базовые принципы распределения зон влияния и должностей.

В частности, по его словам, первый принцип заключается в распределении в соответствии с результатами парламентских выборов; второй – каждая сторона последовательно и поочередно выбирает те кадровые приоритеты, которые предлагаются к распределению, «например, БЮТ избирает премьер-министра, «Наша Украина» - председателя ВР и тому подобное», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Третий принцип, сказал он, такой: в распределение не включаются должности, назначение на которые или инициатива назначения на которые осуществляет Президент Украины.

Подчеркнув, что он четко высказывался по поводу последнего принципа, В.ЮЩЕНКО отметил: «Я был убежден, что после некоторых дебатов точка зрения Президента будет понятна всем переговорным сторонам – это является положением Конституции, это не является предметом компромисса».

В то же время он выразил удивление по поводу того, что «до сегодняшнего дня есть политические стороны, которые настаивают на полном квотном политическом распределении должностей, которые Конституцией отнесены исключительно к компетенции Президента».

«Я хотел бы заявить, что этого не произойдет – это один из принципов формирования системы сбалансированной власти и деполитизации таких неполитичных институтов, как Министерство обороны, МИД, СБУ, НБУ и другие. Эти должности никогда не будут отданы политической квоте при распределении в рамках тех или других политических сил», - отметил Президент.

По его словам, «тупиком этих переговоров (по созданию коалиции между «Нашей Украиной», БЮТ и СПУ) стала позиция одной из политических сил, которая, выбрав должность премьер-министра, предложила председателем ВР представителя от СПУ».

По этому поводу В.ЮЩЕНКО отметил, что это есть «решение, которое не понятно было во время его внесения, решение, которое непонятно до сегодняшнего дня». «Это не отвечает базовому принципу формирования коалиции, и стало, по сути, тупиковым», - сказал он.

При этом В.ЮЩЕНКО констатировал, что сегодня ситуация по созданию демократической коалиции находится на том этапе, когда Президент может лишь поощрять соответствующие политические силы продолжать поиск политического компромисса. В этом контексте он напомнил, что для того, чтобы выйти из этого тупика, он в свое время предложил лидеру СПУ Александру МОРОЗУ должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны, «для того чтобы хотя бы на первом этапе распределения должностей найти первичное политическое понимание», отметил В.ЮЩЕНКО, добавив, что, к сожалению, это предложение не было встречено с пониманием.

«Сегодня сформирована политика шантажа, давления вокруг продолжения политических переговоров и консультаций. Но как Президент еще раз отмечаю, что политические силы, которые победили на парламентских выборах, должны выполнить свою миссию и в рамках переговоров найти понимание в формировании коалиции», - заявил В.ЮЩЕНКО.

В то же время он посоветовал представителям «некоторых политических сил» не спекулировать вокруг якобы существующей кризисной ситуации в экономике Украины. В этом контексте В.ЮЩЕНКО отметил, что последние показатели роста ВВП в Украине являются одними из лучших в Европе; что в государстве выполняется бюджет – как центральный, так и местные; что в государстве достаточно финансов для выплаты пенсий и зарплат; что инфляция в 2,8% является самой низкой за последние 5 лет; что дефицит государственного бюджета в 1,7% является наименьшим за 5 лет; что на протяжении 5 месяцев реальные доходы граждан Украины выросли на 23% - а это наивысший показатель за все 15 лет украинской независимости.

«Я призываю всех быть реалистами и не расшатывать политикам лодку там, где происходят знаковые для украинской нации процессы, и нести полную ответственность и выполнять обязательства, прежде всего политического характера, в том числе и по созданию коалиции, которые лежат на этих политиках», - отметил Президент.