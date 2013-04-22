Азарова не удовлетворяет размах ремонтных работ Укравтодора
17:41, 22 апреля 2013Политика
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Премьер-министр Украины Николай Азаров выразил неудовлетворение ходом ремонта дорог в Украине.
Азаров приказал проверить эффективность использования средств
Об этом он заявил во время заседания Кабинета министров 20 апреля, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.
«Я не вижу такого развертывания работ, которого ожидают люди и позволяют условия», - сказал Н.Азаров.
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Глава правительства поручил провести тщательную проверку эффективности использования средств, предусмотренных на проведение ремонтных работ на автодорогах Украины. В частности, было ли целевое использование соответствующих ассигнований Укравтодору, а также обоснованность и эффективность расходования средств, направленных на содержание автодорог местных общин.
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