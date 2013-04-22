Мэр Черкасс решил попросить у Януковича другого губернатора

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.Одарич заявил сегодня во время пресс-конференции.

По словам городского председателя, у него есть достаточно аргументов для принятия Президентом решения об увольнении С.Тулуба с должности губернатора Черкащины. Кроме того, по мнению мэра Черкасс, нынешний начальник управления УМВД в Черкасской области Валерий Дерновой тоже должен уйти с должности.

Как сообщал УНИАН, в Черкассах возник политический кризис в городском совете. 11 апреля депутаты Черкасского горсовета приняли решение о роспуске исполкома и прекращении полномочий заместителей городского председателя и управляющего делами. За это решение поименно проголосовали 34 депутата. Через пять дней мэр города ветировал это решение. После этого шага 19 апреля 32 депутата горсовета подписались под заявлением к мэру Черкасс с требованием созвать внеочередную сессию городского совета 23 апреля с одним вопросом в повестке дня - “О досрочном прекращении полномочий городского председателя Одарича Сергея Олеговича”.

Для созыва внеочередной сессии необходимо 20 подписей, а для объявления импичмента городскому председателю - 41 голос. В свою очередь, мэр Черкасс С. Одарич сегодня заявил, что он имеет право назначить сессию в течение 2 недель после получения депутатского обращения. Он также сообщил, что против членов его команды возбуждены или реанимированы ряд закрытых уголовных дел, что он считает давлением на себя и членов своей команды.