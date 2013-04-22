СМИ: Порошенко может стать кандидатом от оппозиции на выборах мэра

О том, что в парламентской оппозиции определили кандидата, которого поддержат на выборах мэра Киева, заявил в субботу один из возможных участников борьбы за этот пост, народный депутат Петр Порошенко (внефракционный).

На тему: Порошенко: Оппозиция определилась с единым кандидатом в мэры столицы

"Я думаю, что этот процесс (определение единого кандидата в мэры Киева.— ред.) зашел достаточно далеко, и определенность у оппозиции на сегодняшний день существует",— сказал господин Порошенко в эфире "Пятого канала", уточнив, что назвать согласованного кандидата должны "лидеры оппозиционных партий и фракций", сообщает Коммерсант-Украина.

При этом он дал понять, что сам может оказаться этим кандидатом. "Петр Порошенко, если он будет определен объединенной оппозицией как единый кандидат, гарантированно будет участвовать в выборах, гарантированно победит, гарантированно в очень короткий срок сделает все от него зависящее, чтобы жизнь в Киеве изменилась к лучшему",— добавил депутат.

Источники утверждают, что кандидатуру Петра Порошенко на сегодняшний день поддерживают две из трех оппозиционных сил: "Батькивщина" и "Свобода". Позиция УДАРа по-прежнему является неопределенной. "Петр Порошенко провел личные встречи с лидерами всех оппозиционных партий, в том числе и с Виталием Кличко. Во время таких встреч Петр Порошенко находил поддержку. Там же было сказано, что если Виталий Кличко в последний момент все же примет решение баллотироваться в мэры, Петр Порошенко не будет участвовать в выборах. Он не будет работать на раскол оппозиции",— заявил источник, близкий к господину Порошенко.

Выдвигать кандидатуру Петра Порошенко намерены в "Батькивщине". Других рейтинговых кандидатов у партии нет, утверждают источники. "Николай Катеринчук не будет кандидатом. Во-первых, у него конфликт с Александром Турчиновым (первый зампред партии "Батькивщина".— ред.), во-вторых, не подходит его идея о баллотировании нескольких кандидатов от оппозиции с последующим снятием всех в пользу самого рейтингового — это игра на руку власти. Кандидат должен быть один и пройти этот путь от начала и до конца",— отметил источник в "Батькивщине".

Народные депутаты Александр Бригинец и Сергей Пашинский (оба — "Батькивщина") подтвердили, что фамилию согласованного кандидата пока знают только лидеры оппозиционных парламентских партий. "На заседании фракции ("Батькивщина".— ред.) Арсений Яценюк заявил, что до конца этой недели единый кандидат должен быть согласован,— сказал Александр Бригинец.— Думаю, решение уже есть и в ближайшее время оно будет обнародовано". В свою очередь народный депутат Владимир Бондаренко отметил, что "собрание лидеров фракций состоится на этой неделе, и на нем будут оглашены результаты переговоров".

Представители "Свободы" не подтвердили заявление господина Порошенко об окончании переговоров о едином кандидате на пост мэра столицы. "Откуда такая информация у Петра Порошенко, лучше всего спросить у него самого",— сказал народный депутат Алексей Кайда ("Свобода"). По его словам, в "Свободе" готовы рассмотреть кандидатуру Петра Порошенко, если в "Батькивщине" подтвердят, что он единый кандидат от этой политической силы.

В партии УДАР заявление господина Порошенко относительно определения единой кандидатуры на пост мэра не подтвердили, сославшись на то, что его "неправильно истолковали". "Петр Порошенко сказал, что оппозиция согласовала, что на пост мэра будет выдвигаться единый кандидат, и это действительно правда,— заявил народный депутат Валерий Карпунцов (УДАР).— Должна существовать некая "дорожная карта", должны быть согласованы сферы, в которых будут действовать представители той или иной оппозиционной фракции".