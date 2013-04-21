Порошенко: Оппозиция определилась с единым кандидатом в мэры столицы

Об этом заявил внефракционный нардеп Петр Порошенко в эфире 5 канала в субботу вечером.

"Я думаю, что этот процесс (определение единого кандидата в мэры Киева - ред.) зашел достаточно далеко, и определенность в оппозиции на сегодняшний день существует", - сказал он.

Вместе с тем Порошенко не стал называть этого кандидата, отметив, что это должны сделать лидеры оппозиционных партий и фракций, сообщает Украинская правда.

В то же время, отвечая на вопрос, пойдет ли он сам в мэры Киева, нардеп сказал: "Петр Порошенко, если он будет определен Объединенной оппозицией как единый кандидат, гарантированно пойдет, гарантированно победит, гарантировано в очень короткий срок сделает все от него зависящее для того, чтобы жизнь в Киеве была изменена к лучшему".

Однако, по его словам, если оппозиция определится на другом кандидате, он поддержит этого кандидата.