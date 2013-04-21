Синоптики обещают, что завтра в Украину придет похолодание

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 22 апреля будет переменная облачность. Без осадков, лишь в восточных областях, Крыму и Приазовье ночью и утром местами небольшой кратковременный дождь. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла (в северных, центральных и большинстве западных областей на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°), в южной части и восточных областях 4-9° тепла, днем в Украине 10-15° тепла; на Закарпатье ночью 3-8° тепла, днем 17-22°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°; днем 10-15° тепла.

В столице переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 11-13°.