Порошенко: Януковичу предложат статус наблюдателя

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил народный депутат Украины, экс-министр иностранных дел (2009-2010), экс-министр экономического развития и торговли (в 2012 г.) Петр Порошенко во время шестого международного Киевского форума безопасности “Безопасность в опасном мире”.

“Каким будет следующее предложение России, я знаю точно. Поскольку в конце мая они будут проводить саммит при участии всех стран Таможенного союза, куда будет приглашен Президент Украины Янукович. Что я могу ожидать - они предложат украинскому Президенту, я думаю, статус наблюдателя в Таможенном союзе”, - сказал П.Порошенко.

По его словам, предложение России стать наблюдателем в Таможенном союзе будет подкреплено обещанием уменьшить цену на природный газ для Украины.

Вместе с тем П.Порошенко отметил, что, по его мнению, Украина откажется от такого предложения из-за того, что в ноябре текущего года Украина планирует подписать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.

Как сообщал УНИАН, 19 марта премьер-министр Николай Азаров сообщил, что Украина ведет переговоры с Таможенным союзом о получении статуса наблюдателя.

5 апреля Президент В.Янукович заявил, что Украина надеется получить статус наблюдателя в этом объединении.

«Последнее предложение, которое я озвучил во время встречи с Президентом России, - о том, чтобы мы все же нашли формат наших отношений, а мы на данном этапе видим его как формат наблюдателя», - подчеркнул В.Янукович.