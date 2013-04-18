Оппозиция заблокировала трибуну ВР

Оппозиционные депутаты заблокировали трибуну парламента с требованием провести переголосование законопроектов, во время принятия которых был нарушен принцип персонального голосования.

Как передает корреспондент УНИАН, оппозиция требовала переголосовать закон о ратификации соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств-участниц СНГ в Великой Отечественной войне 1941-45 годов, а также законопроект, которым вносились изменения к законодательству о борьбе с коррупцией.

Представители оппозиции обнародовали видеодоказательства, которые подтверждают голосование за эти решения одних депутатов за других.

В то же время народный депутат от Партии регионов Нестор Шуфрич заявил, что оппозиция “проспала”, поскольку данные законопроекты принимались на утреннем заседании, и отметил, что не видит целесообразности в переголосовании.

Народный депутат Игорь Еремеев (внефракционный) поддержал оппозицию и предложил провести переголосование.

Возле трибуны возник словесный спор между депутатами от оппозиции, которые блокировали трибуну, и лидером фракции Партии регионов Александром Ефремовым.

Инцидент закончился тем, что председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак досрочно закрыл заседание парламента.