Советник Путина назвал идею Януковича «рискованным ходом»

Советник Президента РФ Сергей Глазьев считает, что в Таможенном союзе России, Беларуси и Казахстана должно быть предусмотрено только полноценное членство и выступает против предоставления специальных статусов для заинтересованных стран, в том числе Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе парламентских слушаний в Госдуме РФ на тему: «О ходе евразийской экономической интеграции».

«Для нас участие Украины в интеграционном процессе очень важно. Но я не думаю, что решение этой проблемы облегчит создание какого-то промежуточного статуса. Это процесс очень болезненный в таком государстве как Украина, где идет растягивание общества между европейским выбором и участием в нашем Таможенном союзе», - сказал С.Глазьев.

Он считает, что идею интеграции с Россией поддерживает большинство граждан Украины, однако политическая элита ориентирована на европейский вектор интеграции.

«В этой связи создание промежуточных форм, что было предложено Януковичем в свое время, «3+1» – это рискованный ход, который позволит нашим оппонентам камуфлировать их отказ от участия в интеграции», - сказал С.Глазьев.

По его словам, таким образом, будет успокоено общественное мнение, но на самом деле будет проходить деинтеграция.

При этом он подчеркнул, что Украина - наиболее желаемый партнер РФ в Таможенном союзе по объемам экономической активности.

С.Глазьев напомнил, что в ноябре планируется подписать соглашение о зоне свободной торговли Украины с Евросоюзом, что закроет «юридический путь Украины в наш Таможенный союз». По его словам, после этого, чтобы Украина вошла в ТС, странам «тройки» придется самим договариваться о свободной торговле с Евросоюзом.

«Мы это делаем 20 лет с лишним, но со стороны ЕС здесь нет подвижек в вопросе создания ЗСТ с нашим ТС, а Украине навязывают… Это растаскивает наш интеграционный процесс», - сказал С.Глазьев.

По его мнению, необходимо избегать двусмысленных форм интеграции, пока есть общественная поддержка в пользу евразийской интеграции.

Как сообщал УНИАН, Россия предлагает Украине вступить в Таможенный союз, что позволит снизить цену на закупаемый в РФ природный газ. Украина надеется на подписание Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом и предлагает секторальное сотрудничество с ТС по формуле «3+1».

6 марта Президент Украины Виктор Янукович заявил, что на переговорах с Президентом РФ Владимиром Путиным 4 марта обсуждался вопрос формата работы Украины с Таможенным союзом. По словам В.Януковича, стороны договорились продолжить работу не только на уровне правительств, но и с привлечением исполнительного органа Таможенного союза. Он отметил, что после этой работы в течение полутора – максимум двух месяцев должна состояться встреча президентов Казахстана, Беларуси, России и Украины.

18 марта 2013 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что присоединение Украины к Таможенному союзу в формате «3 +1» невозможно.

Также Д.Медведев заявил, что в Договоре о создании Евразийского экономического союза России, Беларуси и Казахстана может быть предусмотрен статус наблюдателя.

19 марта премьер-министр Николай Азаров сообщил, что Украина ведет переговоры с Таможенным союзом о получении статуса наблюдателя.

Сегодня, 18 апреля, член Коллегии (министр) по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Татьяна Валовая заявила, что Украина, Армения и Молдова как наблюдатели при ЕврАзЭС должны иметь возможность получить специальный статус в будущем Евразийском экономическом союзе.