19 апреля 2013 в 15.30 в информационном агентстве «Укринформ» состоится круглый стол на тему «Референдум-онлайн - путь к открытому обществу». В мероприятии примут участие эксперты, общественно-политические деятели и представители органов местного самоуправления.

В рамках мероприятия запланирован доклад члена Римского клуба, члена Всемирной академии искусств и науки, члена Международной академии менеджмента, доктор экономики университета Женевы, профессора Богдана Гаврилишина.

На круглом столе будут обсуждаться перспективы развития институтов прямой демократии, использования мирового опыта проведения референдумов (на примере Швейцарии), законодательных возможностей народовластия в Украине, применение интернет-технологий для влияния гражданского общества на принятие государственных решений.

Цель мероприятия - выработка предложений для органов власти по налаживанию государственно-частного партнерства и использования социальных инноваций для повышения эффективности государственного управления.

Организаторы мероприятия: швейцарский фонд «Сокращение рисков» (Risk Reduction Foundation), ВОО «Гражданский Конституционный Конгресс».

Начало мероприятия 19 апреля 2013 в 15.30

Адрес: г. Киев, ул. Б.Хмельницкого 8/16

Украинское национальное информационное агентство "Укринформ"

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